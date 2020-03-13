Власти Санкт-Петербурга ввели ограничения для домашних матчей "Зенита"
Посещение домашних матчей "Зенита" будет ограничено из-за эпидемии коронавируса.
В рамках борьбы с распространением болезни власти Санкт-Петербурга ввели запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 1000 человек.
Сообщается, что данные меры будут действовать с 16 марта по 30 апреля 2020 года.
В этот период "Зенит" сыграет два матча РПЛ на своём поле - против "Крыльев Советов" (5 апреля) и "Сочи" (26 апреля).
Также "сине-бело-голубые" примут "Урал" в субботу, 14 марта, но эта дата под запрет не попадает.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|47
|2
|Краснодар
|21
|41
|3
|Ростов
|21
|38
|4
|Локомотив Москва
|21
|38
|5
|ЦСКА Москва
|21
|35
|6
|Арсенал Тула
|21
|28
|7
|Динамо Москва
|21
|27
|8
|Уфа
|21
|26
|9
|Урал
|21
|25
|10
|Спартак Москва
|21
|25
|11
|Оренбург
|21
|23
|12
|Крылья Советов
|21
|22
|13
|Тамбов
|21
|22
|14
|Сочи
|21
|21
|15
|Рубин
|21
|20
|16
|Ахмат
|21
|20