Власти Санкт-Петербурга ввели ограничения для домашних матчей "Зенита"

Посещение домашних матчей "Зенита" будет ограничено из-за эпидемии коронавируса.

В рамках борьбы с распространением болезни власти Санкт-Петербурга ввели запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 1000 человек.

Сообщается, что данные меры будут действовать с 16 марта по 30 апреля 2020 года.

В этот период "Зенит" сыграет два матча РПЛ на своём поле - против "Крыльев Советов" (5 апреля) и "Сочи" (26 апреля).

Также "сине-бело-голубые" примут "Урал" в субботу, 14 марта, но эта дата под запрет не попадает.

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