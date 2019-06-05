Власти Татарстана не подтвердили отставку Бердыева

Теги рубинкурбан бердыев

Власти Татарстана не подтвердили отставку Бердыева

Власти Республики Татарстан выступили с заявлением по поводу появившейся информации об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера "Рубина".

"На сегодняшний день Казанский Кремль информацию об отставке главного тренера ФК "Рубин" Курбана Бекиевича Бердыева не подтверждает", - сказала заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Напомним, что отставку Бердыева подтвердили не только СМИ, но и официальный сайт "Рубина".

По некоторым данным, 66-летний наставник уже выбрал приоритетный вариант продолжения карьеры - это "Ростов".

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