Вместе с Тео Эрнандесом "Реал" намеревался подписать еще одного игрока "Атлетико"

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Вместе с Тео Эрнандесом "Реал" намеревался подписать еще одного игрока "Атлетико"Вместе с Тео Эрнандесом мадридский "Реал" намеревался подписать еще одного игрока "Атлетико", информирует испанская пресса.

Сообщается, что главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан поставил перед руководством своего клуба цель подписать вместе с 19-летним французом и его старшего брата Лукаса Эрнандеса. Однако "матрасникам" в итоге удалось продлить контракт с ним, тем самым обезопасив себя от посягательств на него обладателя кубка чемпионов.

Напомним, форвард "Реала" близок к переходу в "Лион". | soccernews.ru

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