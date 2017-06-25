Вместе с Тео Эрнандесом "Реал" намеревался подписать еще одного игрока "Атлетико"

Вместе с Тео Эрнандесом мадридский "Реал" намеревался подписать еще одного игрока "Атлетико", информирует испанская пресса.

Сообщается, что главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан поставил перед руководством своего клуба цель подписать вместе с 19-летним французом и его старшего брата Лукаса Эрнандеса. Однако "матрасникам" в итоге удалось продлить контракт с ним, тем самым обезопасив себя от посягательств на него обладателя кубка чемпионов.

Напомним, форвард "Реала" близок к переходу в "Лион". | soccernews.ru