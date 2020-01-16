Вместо Игбуна в больницу забрали его друга

Теги динамо москвасильвестр игбоун

Вместо Игбуна в больницу забрали его друга

Стали известны новые подробности фейковой госпитализации форварда московского "Динамо" Сильвестра Игбуна.

Выяснилось, что в больницу забрали не футболиста, а его друга, который представился чужими документами, чтобы пройти бесплатное лечение за счёт клуба.

А сам нигерийский нападающий действительно находится в Турции на сборе "бело-голубых" и проблем со здоровьем не имеет.

Игбун перешёл в "Динамо" в сентябре прошлого года на правах аренды до конца сезона, сыграл 11 матчей и забил 2 гола. Его трансфер принадлежит "Уфе".

Не пропустите: "Динамо" опровергло новость о госпитализации Игбуна. | http://soccernews.ru
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