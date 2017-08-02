Вместо Лондона Неймар отправился в Порту

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Вместо Лондона Неймар отправился в ПортуВместо Лондона форвард каталонской "Барселоны" Неймар сегодня отправился в Порту, информирует sport.es.

По сведениям издания, там 25-летний нападающий должен будет встретиться с Максвеллом, бывшим защитником французского ПСЖ, ныне работающим в структуре клуба, а уже завтра бразилец пройдет в португальском городке медобследование для своего нового клуба.

Напомним, стала известна дата презентации Неймара в качестве игрока ПСЖ. | soccernews.ru

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