Вне состава до конца сезона: Месси забраковал двух игроков "Барселоны"

4 Теги барселоналионель мессиджейсон мурильокевин-принс боатенг

Вне состава до конца сезона: Месси забраковал двух игроков "Барселоны"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси забраковал двух партнёров по команде и потребовал убрать их из состава до конца сезона.

Как сообщает испанская пресса, речь идёт о защитнике Джейсоне Мурильо и атакующем хавбеке Кевине-Принсе Боатенге.

Аргентинский бомбардир считает, что уровень этих футболистов оставляет желать лучшего, а поэтому он опасается, что колумбиец и ганец могут навредить "блаугране" в решающих матчах.

Напомним, что и Мурильо, и Боатенг присоединились к "Барселоне" в январе на правах полугодичной аренды. Трансфер первого принадлежит "Валенсии", а второго - "Сассуоло".

В текущем сезоне 31-летний Месси сыграл за "сине-гранатовых" 29 матчей, забил 29 голов и сделал 16 ассистов.

Не пропустите: СМИ узнали о планах "Барселоны" касательно Коутиньо. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Mutaloff
Mutaloff

Один вопрос:"Где логика?"

Ответить
chester_field
chester_field

так они еще денег заняли, будут звёзд пенсионеров скупать

Ответить
Джуга
Джуга

Небритый вообще обнаглел. Зачем той путалоне тренер?

Ответить
Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Вальверде уже хламу насобирал, что не знает что с ним делать.... Кроме этих двоих есть ещё и костолом Артуро Видаль, который в последней игре с Атлетиком, вообще только вредил нападающим Барсы своими ошибками -- лучше бы бразильца Паулиньо оставили.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Барселоне" приняли важное решение по Месси и главному тренеру

В "Барселоне" приняли важное решение по Месси и главному тренеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 23 51
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 23 45
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 23 44
4 Севилья Севилья 23 37
5 Хетафе Хетафе 23 35
6 Алавес Алавес 23 35
7 Бетис Бетис 23 32
8 Валенсия Валенсия 23 31
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 23 31
10 Эйбар Эйбар 23 30
11 Леганес Леганес 23 29
12 Эспаньол Эспаньол 23 28
13 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 23 27
14 Леванте Леванте 23 27
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 23 26
16 Сельта Виго Сельта Виго 23 24
17 Жирона Жирона 23 24
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 23 23
19 Вильярреал Вильярреал 23 20
20 Уэска Уэска 23 18
Полная таблица

топ-5 тегов