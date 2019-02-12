Вне состава до конца сезона: Месси забраковал двух игроков "Барселоны"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси забраковал двух партнёров по команде и потребовал убрать их из состава до конца сезона.

Как сообщает испанская пресса, речь идёт о защитнике Джейсоне Мурильо и атакующем хавбеке Кевине-Принсе Боатенге.

Аргентинский бомбардир считает, что уровень этих футболистов оставляет желать лучшего, а поэтому он опасается, что колумбиец и ганец могут навредить "блаугране" в решающих матчах.

Напомним, что и Мурильо, и Боатенг присоединились к "Барселоне" в январе на правах полугодичной аренды. Трансфер первого принадлежит "Валенсии", а второго - "Сассуоло".

В текущем сезоне 31-летний Месси сыграл за "сине-гранатовых" 29 матчей, забил 29 голов и сделал 16 ассистов.

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