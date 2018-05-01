Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку апреля

Теги девушки футболистов

Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку апреляЛЕКСИ ВУД

Модель и подруга сына легендарного английского футболиста Дэвида Бекхэма Бруклина.

Больше фото Лекси Вуд смотрите тут.

МАНОН МАРСО

Актриса и бывшая девушка форварда мадридского "РеалаКарима Бензема.

Больше фото Манон Марсо ищите здесь.

СОФИ РОУЗ

Телеведущая, которую называют самой сексуальной из болельщиц лондонского "Челси".

Больше фото Софи Роуз представлены по ссылке.

АННА КЕЛЬ

Британская модель и бывшая любовница известного в прошлом английского футболиста Эшли Коула.

Больше фото Анны Кель смотрите тут. | soccernews.ru

Выбираем самую горячую девушку апреля
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Квинколобик

Манон Марсо красивая)

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Топ-10 действующих игроков по количеству поведенных сезонов в одной команде

Топ-10 действующих игроков по количеству поведенных сезонов в одной команде

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 35 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 35 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 36 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
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