Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку августа

ФАННИ НЕГУЕША

Бельгийская модель, которая встречалась с ныне форвардом французской "Ниццы" Марио Балотелли, но в итоге отдавшая предпочтение полузащитнику английского "Саутгемптона" Марио Лемине.

МИСС БЕКИРИ

Модель, встречающаяся с бывшим голкипером английского "Манчестер Юнайтед" Андерсом Линдегаардом, который в настоящее время является свободным агентом.

АЛИСИЯ ВЕРРАНДО

Девушка вингера английского "Манчестер Сити" Бернарду Силвы, с которой футболист познакомился благодаря своему бывшему клубу "Монако".

ЭННИ КИЛНЕР

Модель и вторая половинка новоиспеченного защитника английского "Манчестер Сити" Кайла Уокера.

ЛАРИССА ПЕРЕЙРА

Супруга форварда английского "Ливерпуля" Роберто Фирмино, официально оформившая после четырех лет совместной жизни свои отношения с футболистом лишь этим летом

ОЛЬГА КОРОБИЦЫНА

Российская модель, которая стала причиной развода полузащитника мюнхенской "Баварии" Хамеса Родригеса со своей супругой Даниэлой Оспиной.

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