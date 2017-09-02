Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку августа

Теги девушки футболистов

Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку августаФАННИ НЕГУЕША

Бельгийская модель, которая встречалась с ныне форвардом французской "Ниццы" Марио Балотелли, но в итоге отдавшая предпочтение полузащитнику английского "Саутгемптона" Марио Лемине.

МИСС БЕКИРИ

Модель, встречающаяся с бывшим голкипером английского "Манчестер Юнайтед" Андерсом Линдегаардом, который в настоящее время является свободным агентом.

АЛИСИЯ ВЕРРАНДО

Девушка вингера английского "Манчестер Сити" Бернарду Силвы, с которой футболист познакомился благодаря своему бывшему клубу "Монако".

ЭННИ КИЛНЕР

Модель и вторая половинка новоиспеченного защитника английского "Манчестер Сити" Кайла Уокера.

ЛАРИССА ПЕРЕЙРА

Супруга форварда английского "Ливерпуля" Роберто Фирмино, официально оформившая после четырех лет совместной жизни свои отношения с футболистом лишь этим летом

ОЛЬГА КОРОБИЦЫНА

Российская модель, которая стала причиной развода полузащитника мюнхенской "Баварии" Хамеса Родригеса со своей супругой Даниэлой Оспиной.

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Алисия Веррандо - подруга Бернарду Силвы

Энни Килнер - модель и подруга Кайла Уокера

Ларисса Перейра - жена Роберто Фирмино | soccernews.ru

Выбираем самую горячую девушку августа
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Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Ливерпуль 3 7
3 Хаддерсфилд Таун 3 7
4 Манчестер Сити 3 7
5 Вест Бромвич Альбион 3 7
6 Челси 3 6
7 Уотфорд 3 5
8 Саутгемптон 3 5
9 Тоттенхэм 3 4
10 Бернли 3 4
11 Сток Сити 3 4
12 Эвертон 3 4
13 Суонси Сити 3 4
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Лестер Сити 3 3
16 Арсенал Лондон 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
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