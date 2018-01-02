Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку декабря

ЕЛЕНА ГОМЕС

Супруга бывшего полузащитника питерского "Зенита" Хави Гарсии, ныне выступающего за севильский "Бетис".

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ДЖЕНА ФРУМС

Американская модель, с которой встречается вингер английского "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард.

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АНДРЕССА УРАК

Одна из бывших любовниц ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

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АЙДА МАРТИНЕС

Перуанская модель и телеведущая, раздевшаяся догола после выхода своей национальной сборной на Чемпионат Мира в Россию.

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