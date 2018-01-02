Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку декабря

Теги девушки футболистов

Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку декабряЕЛЕНА ГОМЕС

Супруга бывшего полузащитника питерского "Зенита" Хави Гарсии, ныне выступающего за севильский "Бетис".

Больше фото Елены Гомес ищите здесь.

ДЖЕНА ФРУМС

Американская модель, с которой встречается вингер английского "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард.

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АНДРЕССА УРАК

Одна из бывших любовниц ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Другие фото Андрессы Урак представлены здесь.

АЙДА МАРТИНЕС

Перуанская модель и телеведущая, раздевшаяся догола после выхода своей национальной сборной на Чемпионат Мира в Россию.

Больше фото Айды Мартинес ищите тут. | soccernews.ru

Выбираем самую горячую девушку декабря
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"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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