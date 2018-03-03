Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку февраля

Теги девушки футболистов

Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку февраля

МЕЙТЕ РОДРИГЕС

Чилийская актриса и подруга форварда английского "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса.

Больше фото Мейте Родригес смотрите тут.

АЙАНТ РОУЗ

Модель и новая девушка голкипера английского "Ливерпуля" Лориса Кариуса.

Больше фото Айант Роуз ищите здесь.

АМАНДА ФОКС

Польская порноактриса, которая вызвалась спасти от банкротства итальянскую "Виченцу".

Больше фото Аманды Фокс представлены по ссылке.

САРА БОТЕЛЬО

Супруга новичка английского "Манчестер Сити" Эмерика Ляпорта.

Больше фото Сары Ботельо смотрите тут.

ШРИ ПАТЕЛЬ

Модель и девушка защитника лондонского "Арсенала" Эктора Бельерина.

Больше фото Шри Патель представлены здесь. | soccernews.ru

Выбираем самую горячую девушку февраля
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 28 75
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 28 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Эвертон 29 34
11 Борнмут 29 33
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
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