Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку июля

КОРАЛ СИМАНОВИЧ

Израильская модель и подруга универсала каталонской "Барселоны" Серхи Роберто, с которым она познакомилась посредством инстаграма.

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ИЗАБЕЛЬ ГУЛАР

Бразильская супермодель и девушка голкипера французского ПСЖ Кевина Траппа, ведущая активную жизнь в социальных сетях.

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ДЖУД СИССЕ

Бывшая супруга известного в прошлом футболиста Джибриля Сиссе, которой приписывают роман с полузащитником английского "Манчестер Юнайтед" Генрихом Мхитаряном.

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ДЖОАНА САНС

Фотомодель и новоиспеченная супруга защитника французского ПСЖ Дани Алвеса, повлиявшая на решение своего избранника отказать "Манчестер Сити" и перебраться в Париж.

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