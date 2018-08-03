Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку июля

2 Теги девушки футболистов

Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку июляШАРЛОТТА ПИРРОНИ

Вице-мисс Франции и подруга вингера "Марселя" и сборной Франции Флориана Товена

Больше фото Шарлотты Пиррони смотрите тут.

Сара Кохан

Модель и новая девушка форварда "Вест ХэмаХавьера Эрнандеса.

Больше фото Сары Кохан ищите здесь.

ИННА ЯРМОЛЕНКО

Супруга новоиспеченного вингера "Вест ХэмаАндрея Ярмоленко.

Больше фото Инны Ярмоленко представлены по ссылке.

ИВАНА ВИДА

Мисс Хорватии и жена защитника национальной команды своей страны Домагоя Виды.

Больше фото Иваны Виды смотрите тут.  | soccernews.ru

Выбираем самую горячую девушку июля
Комментарии
Kireman

Ярмоленко мымра хохляцкая

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Троглодит

Затрудняюсь выбрать какую-то одну. Я пас.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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