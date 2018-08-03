Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку июля
ШАРЛОТТА ПИРРОНИ
Вице-мисс Франции и подруга вингера "Марселя" и сборной Франции Флориана Товена
Больше фото Шарлотты Пиррони смотрите тут.
Сара Кохан
Модель и новая девушка форварда "Вест Хэма" Хавьера Эрнандеса.
Больше фото Сары Кохан ищите здесь.
ИННА ЯРМОЛЕНКО
Супруга новоиспеченного вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко.
Больше фото Инны Ярмоленко представлены по ссылке.
ИВАНА ВИДА
Мисс Хорватии и жена защитника национальной команды своей страны Домагоя Виды.
Больше фото Иваны Виды смотрите тут. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Анонс дня: что нельзя пропустить 4 августа
-
Боевые машины против стальных паровозов: "Локомотив" и "Спартак" скрестят мечи в центральном матче второго тура РПЛ
-
Главные новости дня: 3 августа
-
Китайский старт французского сезона: ПСЖ и "Монако" в Шэньчжэне сразятся за Суперкубок страны
-
"Зенит" во втором туре РПЛ принимает тульский "Арсенал"
Лента новостей
-
"Спартак" представил форму на матч с "Локомотивом"
-
Вальверде высказался по будущему Рафиньи
-
"Ювентус" определился со своей позицией по будущему Алекса Сандро
-
"Барселона" осталась недовольна появившемся в интернете фото с Дембеле
-
Боков: "Зенит" является одним из фаворитов Лиги Европы"
-
1
Вальверде дал комментарий возможному подписанию Погба
-
Свой первый матч в новом клубе Алейш Видаль может сыграть против "Барселоны"
-
Агент: "Куртуа дал понять "Челси", что лучшим вариантом для него является переход в "Реал"
-
Черчесов: "Путина потихоньку из хоккея перетягиваем"
-
Прессе стало известно об обещании, которое Перес давал Модричу
-
Вальверде прокомментировал подписание Видаля
-
"Барселона" не отказалась от притязаний на еще одного хавбека
-
Орлов: "Ни одного "зенитовского" аргентинца в большие клубы не зовут"
-
Йерри Мина согласовал условия личного контракта со своим следующим клубом
-
Европейская классика на просторах США: "Реал" сыграет с "Ювентусом" на Международном кубке чемпионов
-
На встрече с Пересом Модрич попросит отпустить его в "Интер"
-
"Манчестер Юнайтед" готовит многомиллионный обмен с "Баварией"
-
"Барселона" готова отдать восьмой номер Иньесты своему следующему звездному подписанию
-
Анонс дня: что нельзя пропустить 4 августа
-
Боевые машины против стальных паровозов: "Локомотив" и "Спартак" скрестят мечи в центральном матче второго тура РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31