Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку июня

МЕГАН ТЕЙЛОР ЛИЛЛИ

Подруга форварда "Эвертона" Доминика Калверта-Левина, который своим точным ударом в финале Чемпионата Мира U-20 принес сборной Англии первый титул сильнейшей команды на планете.

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ИРЕН ГОНСАЛЕС

Девушка новичка защитника Матео Мусаккио, который текущим летом перебрался из испанского "Вильярреала" в итальянский "Милан".

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СОФИЯ МИЛОШЕВИЧ

Подруга вингера итальянского "Торино" Адема Льяича, которая вернулась к своему избранному после месяца расставаний.

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АНЯ ГАДИ

Перуанская модель, которой посчастливилось сходить с легендой мирового футбола Роналдиньо на свидание.

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ЭЙПРИЛ САММЕРС

Итальянская модель, которая известна своей весьма активной поддержкой миланского "Интера".

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АЛЕССИЯ МАКАРИ

Девушка полузащитника итальянского "Фрозиноне" Оливера Крагля, которым заинтересовался московский "Спартак".

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