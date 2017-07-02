Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку июня

Теги девушки футболистов

Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку июняМЕГАН ТЕЙЛОР ЛИЛЛИ

Подруга форварда "Эвертона" Доминика Калверта-Левина, который своим точным ударом в финале Чемпионата Мира U-20 принес сборной Англии первый титул сильнейшей команды на планете.

Больше фото Меган Тейлор Лилли ищите здесь.

ИРЕН ГОНСАЛЕС

Девушка новичка защитника Матео Мусаккио, который текущим летом перебрался из испанского "Вильярреала" в итальянский "Милан".

Другие фото Ирен Гонсалес найдете по ссылке.

СОФИЯ МИЛОШЕВИЧ

Подруга вингера итальянского "Торино" Адема Льяича, которая вернулась к своему избранному после месяца расставаний.

Еще фото Софии Милошевич смотрите тут.

АНЯ ГАДИ

Перуанская модель, которой посчастливилось сходить с легендой мирового футбола Роналдиньо на свидание.

Другие фото Ани Гади представлены здесь.

ЭЙПРИЛ САММЕРС

Итальянская модель, которая известна своей весьма активной поддержкой миланского "Интера".

Больше фото Эйприл Саммерс ищите тут.

АЛЕССИЯ МАКАРИ

Девушка полузащитника итальянского "Фрозиноне" Оливера Крагля, которым заинтересовался московский "Спартак".

Остальные фото Алессии Макари найдете здесь.

Выбираем самую горячую девушку июня
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
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