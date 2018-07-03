Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку июня

МАДЕМУАЗЕЛЬ АННА

Подруга полузащитника донецкого "Шахтера" Александра Зубкова

Больше фото Мадемуазель Анны смотрите тут.

ЗОЭ БРУНЕТ

Поклонница сборной Бельгии, выигравшая звание "Мисс мундиаль-2018".

Больше фото Зоэ Брунет ищите здесь.

САБИН ЕМЕЛЬЯНОВА

Латвийская модель, поддержавшая на Чемпионате Мира в России сборную Бразилии.

Больше фото Сабин Емельяновой представлены по ссылке.

НАСТЯ КУДРЯШОВА

Супруга защитника сборной России Федора Кудряшова.

Больше фото Насти Кудряшовой смотрите тут.

СОФИ КРИСТИАН

Подруга новоиспеченного голкипера лондонского "Арсенала" Бернда Лено.

Другие фото Софи Кристиан смотрите тут. | soccernews.ru