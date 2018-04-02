Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку марта

ПЕРРИ ЭДВАРДС

Певица и подруга полузащитника "Ливерпуля" Алекса Окслейда-Чемберлена.

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КОСТАНЦА КАРАЧЧЬОЛО

Модель и новая девушка известного в прошлом итальянского форварда Кристиана Виери.

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АМРА СИЛАЙДЖИЧ

Бывшая модель и актриса, променявшая карьеру на семейную жизнь с форвардом "Ромы" Эдином Джеко.

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ДАНИЭЛЬ ФАВАТТО

Дочь известного в прошлом бразильского нападающего Ромарио.

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ШЕЛБИ БИЛЛИНХЭМ

Модель и бывшая девушка защитника "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу.

Больше фото Шри Патель представлены здесь. | soccernews.ru