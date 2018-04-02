Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку марта

Теги девушки футболистов

Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку мартаПЕРРИ ЭДВАРДС

Певица и подруга полузащитника "ЛиверпуляАлекса Окслейда-Чемберлена.

Больше фото Перри Эдвардс смотрите тут.

КОСТАНЦА КАРАЧЧЬОЛО

Модель и новая девушка известного в прошлом итальянского форварда Кристиана Виери.

Больше фото Костанцы Караччьоло ищите здесь.

АМРА СИЛАЙДЖИЧ

Бывшая модель и актриса, променявшая карьеру на семейную жизнь с форвардом "Ромы" Эдином Джеко.

Больше фото Амры Силайджич представлены по ссылке.

ДАНИЭЛЬ ФАВАТТО

Дочь известного в прошлом бразильского нападающего Ромарио.

Больше фото Даниэль Фаватто смотрите тут.

ШЕЛБИ БИЛЛИНХЭМ

Модель и бывшая девушка защитника "Манчестер ЮнайтедЛюка Шоу.

Больше фото Шри Патель представлены здесь. | soccernews.ru

Выбираем самую горячую девушку марта
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Итоги 30 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 30 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 31 84
2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 32 66
4 Тоттенхэм 31 64
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 31 46
8 Лестер Сити 31 43
9 Эвертон 32 40
10 Борнмут 32 37
11 Уотфорд 32 37
12 Ньюкасл Юнайтед 31 35
13 Брайтон & Хоув Альбион 31 34
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 31 31
16 Хаддерсфилд Таун 32 31
17 Кристал Пэлас 32 30
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 32 27
20 Вест Бромвич Альбион 32 20
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