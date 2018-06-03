Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку мая

3 Теги девушки футболистов

Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку маяВЕРОНИКА ИГНАТЬЕВА

Супруга полузащитника московского "Локомотива" Владислава Игнатьева.

Больше фото Вероники Игнатьевой смотрите тут.

СОФИЯ СЬЮСКУН

Новая девушка вингера мадридского "РеалаМарко Асенсио.

Больше фото Софии Сьюскун ищите здесь.

ТЕББИ БРАУН

Модель и бывшая подруга форварда "Ниццы" Марио Балотелли.

Больше фото Тебби Браун представлены по ссылке.

МИА ХАЛИФА

Бывшая порноактриса, поддержавшая голкипера "ЛиверпуляЛориса Кариуса после его провальной игры в финале Лиги Чемпионов.

Больше фото Миа Халифы смотрите тут

ПАМЕЛА РАЙФ

Тренер по фитнесу и бывшая подруга голкипера "ЛиверпуляЛориса Кариуса.

Другие фото Памелы Райф смотрите тут. | soccernews.ru

Выбираем самую горячую девушку мая
комментарии
Кто-то за кем-то за углом

Памела просто умопомрачительна.

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Кто-то за углом

Памела однозначно

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Strateg

За Памелу!)

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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