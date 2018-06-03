Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку мая
ВЕРОНИКА ИГНАТЬЕВА
Супруга полузащитника московского "Локомотива" Владислава Игнатьева.
Больше фото Вероники Игнатьевой смотрите тут.
СОФИЯ СЬЮСКУН
Новая девушка вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио.
Больше фото Софии Сьюскун ищите здесь.
ТЕББИ БРАУН
Модель и бывшая подруга форварда "Ниццы" Марио Балотелли.
Больше фото Тебби Браун представлены по ссылке.
МИА ХАЛИФА
Бывшая порноактриса, поддержавшая голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса после его провальной игры в финале Лиги Чемпионов.
Больше фото Миа Халифы смотрите тут.
ПАМЕЛА РАЙФ
Тренер по фитнесу и бывшая подруга голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса.
Другие фото Памелы Райф смотрите тут. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31