Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку ноября
МИЧЕЛА ПЕРСИКО
Эффектная подруга защитника туринского "Ювентуса" Даниэле Ригони.
Больше фото Мичелы Персико ищите здесь.
ЭМИЛИ РАТАКОВСКИ
Модель, отдавшая предпочтение подиуму перед возможной карьерой в футболе.
Другие фото Эмили Ратаковски найдете по ссылке.
МЕЛАНИ ДА КРУЗ
Модель, ради которой свою семью бросил вингер английского "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль.
Еще фото Мелани Да Круз смотрите тут.
САРА САЛАМО
Новая подруга полузащитника мадридского "Реала" Иско.
Другие фото Сары Саламо представлены здесь.
РИА АНТОНИУ
Одна из многочисленных бывших девушек форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду.
Больше фото Риа Антониу ищите тут. | soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Спартак" интересуется молодым голкипером
-
Бенатиа: "Мы подошли к матчу против "Наполи" с правильным отношением"
-
Главный тренер сборной Исландии: "Мы с Хорватией как супружеская пара"
-
Главное лакомство тура на "Эмирейтс": "Арсенал" сразится с "Манчестер Юнайтед"
-
"Барселона" не хочет рисковать Дембеле
-
Тите: "Мы являемся фаворитами группы, но не нужно забывать и о других командах"
-
Сампаоли: "У нас хорошие шансы выйти из группы на ЧМ-2018"
-
Сарри: "Мы заперли "Ювентус" на его половине на 70 минут матча"
-
Визит в Страну Басков: "Реал" встретится с "Атлетиком"
-
Возможно, последний матч Слуцкого: "Халл Сити" сыграет с "Шеффилд Уэнсдэй"
-
"Челси" встретится с "Ньюкаслом" на "Стэмфорд Бридж"
-
Семин против Бердыева: "Локомотив" пройдет испытание "Рубином"
-
Вернуть прежние позиции: "Зенит" ждет в гости "Урал"
-
В ожидании голевой феерии: "Барселона" ждет в гости "Сельту"
-
"Красные" в гостях у "чаек": "Брайтон" принимает "Ливерпуль"
-
"Порту" – "Бенфика" - 0:0 (обзор)
-
Нули в португальском Класико: "Порту" и "Бенфика" победителя не выявили
-
Смолов оценил шансы сборной России выйти в плей-офф ЧМ-2018
-
Газзаев: "В целом, группа проходимая, Россия и Уругвай - явные фавориты"
-
"Малага" – "Леванте" - 0:0 (обзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|13
|37
|2
|Манчестер Юнайтед
|14
|32
|3
|Челси
|13
|26
|4
|Арсенал Лондон
|13
|25
|5
|Тоттенхэм
|14
|24
|6
|Ливерпуль
|13
|23
|7
|Бернли
|13
|22
|8
|Уотфорд
|14
|21
|9
|Лестер Сити
|14
|17
|10
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|17
|11
|Саутгемптон
|13
|16
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|15
|13
|Хаддерсфилд Таун
|13
|15
|14
|Борнмут
|13
|14
|15
|Сток Сити
|13
|13
|16
|Вест Бромвич Альбион
|14
|12
|17
|Эвертон
|13
|12
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|10
|19
|Суонси Сити
|13
|9
|20
|Кристал Пэлас
|14
|9