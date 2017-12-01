Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку ноября

Теги девушки футболистов

Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку ноябряМИЧЕЛА ПЕРСИКО

Эффектная подруга защитника туринского "Ювентуса" Даниэле Ригони.

Больше фото Мичелы Персико ищите здесь.

ЭМИЛИ РАТАКОВСКИ

Модель, отдавшая предпочтение подиуму перед возможной карьерой в футболе.

Другие фото Эмили Ратаковски найдете по ссылке.

МЕЛАНИ ДА КРУЗ

Модель, ради которой свою семью бросил вингер английского "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль.

Еще фото Мелани Да Круз смотрите тут.

САРА САЛАМО

Новая подруга полузащитника мадридского "Реала" Иско.

Другие фото Сары Саламо представлены здесь.

РИА АНТОНИУ

Одна из многочисленных бывших девушек форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Больше фото Риа Антониу ищите тут. | soccernews.ru

Выбираем самую горячую девушку ноября
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Главное лакомство тура на "Эмирейтс": "Арсенал" сразится с "Манчестер Юнайтед"

Главное лакомство тура на "Эмирейтс": "Арсенал" сразится с "Манчестер Юнайтед"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 13 37
2 Манчестер Юнайтед 14 32
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 14 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 14 21
9 Лестер Сити 14 17
10 Брайтон & Хоув Альбион 14 17
11 Саутгемптон 13 16
12 Ньюкасл Юнайтед 14 15
13 Хаддерсфилд Таун 13 15
14 Борнмут 13 14
15 Сток Сити 13 13
16 Вест Бромвич Альбион 14 12
17 Эвертон 13 12
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 14 9
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