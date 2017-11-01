Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку октября
БЬЯНКА ГАСКОЙН
Приемная дочь легенды английского футбола Пола Гаскойна, сделавшая себе карьеру в модельном бизнесе и на телевидении.
Больше фото Бьянки Гаскойн ищите здесь.
СИЛЬВИ МЕЙС
Нидерландская телеведущая, прожившая десять лет в браке с полузащитником датского "Мидтъюлланда" Рафаэлем ван дер Ваартом.
Другие фото Сильви Мейс найдете по ссылке.
ИВАНА НАДАЛЬ
Аргентинская телеведущая, которая по случаю выхода своей национальной сборной на Чемпионат Мира пообещала сделать соответствующее тату.
Еще фото Иваны Надаль смотрите тут.
НАТАЛИ ВЕБЕР
Супруга аргентинского форварда английского "Уотфорда" Мауро Сарате, который в настоящее время на правах аренды выступает в "Ан-Насре" (ОАЭ).
Другие фото Натали Вебер представлены здесь.
ЛЕЙЛА АННА ЛИ
Ведущая церемонии "The Best FIFA Award", которая произвела впечатление на легенд мирового футбола Диего Армандо Марадону и Роналдо.
Больше фото Лейлы Анны Ли ищите тут. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|10
|28
|2
|Манчестер Юнайтед
|10
|23
|3
|Тоттенхэм
|10
|20
|4
|Челси
|10
|19
|5
|Арсенал Лондон
|10
|19
|6
|Ливерпуль
|10
|16
|7
|Уотфорд
|10
|15
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|14
|9
|Саутгемптон
|10
|13
|10
|Бернли
|9
|13
|11
|Лестер Сити
|10
|12
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|13
|Хаддерсфилд Таун
|10
|12
|14
|Сток Сити
|10
|11
|15
|Вест Бромвич Альбион
|10
|10
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|9
|17
|Суонси Сити
|10
|8
|18
|Эвертон
|10
|8
|19
|Борнмут
|10
|7
|20
|Кристал Пэлас
|10
|4