Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку октября

БЬЯНКА ГАСКОЙН

Приемная дочь легенды английского футбола Пола Гаскойна, сделавшая себе карьеру в модельном бизнесе и на телевидении.

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СИЛЬВИ МЕЙС

Нидерландская телеведущая, прожившая десять лет в браке с полузащитником датского "Мидтъюлланда" Рафаэлем ван дер Ваартом.

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ИВАНА НАДАЛЬ

Аргентинская телеведущая, которая по случаю выхода своей национальной сборной на Чемпионат Мира пообещала сделать соответствующее тату.

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НАТАЛИ ВЕБЕР

Супруга аргентинского форварда английского "Уотфорда" Мауро Сарате, который в настоящее время на правах аренды выступает в "Ан-Насре" (ОАЭ).

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ЛЕЙЛА АННА ЛИ

Ведущая церемонии "The Best FIFA Award", которая произвела впечатление на легенд мирового футбола Диего Армандо Марадону и Роналдо.

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