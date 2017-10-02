Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку сентября

ЖИНЕВРА СОЦЦИ

Новая девушка форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы, которая стала причиной расставания футболиста с его бывшей подругой Антонелой Кавальери.

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БАРБАРА ПАЛВИН

Венгерская модель, с которой развлекался вингер французского ПСЖ Неймар после своего конфликта с партнером по линии атаки в клубе Эдинсоном Кавани.

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МАРИЯ СОЛЬ ПЕРЕС

Аргентинская телеведущая, которая болеет за "Бока Хуниорс" и утверждает, что программы с ее участием смотрит даже действующий обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду.

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АИДА ЙЕСПИКА

Венесуэльская актриса, которая, по версии СМИ, стала причиной спада в карьере полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила.

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САНДРА КУБИКА

Модель, которая является, пожалуй, самой жаркой болельщицей национальной сборной Польши.

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