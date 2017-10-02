Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку сентября

Теги девушки футболистов

Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку сентябряЖИНЕВРА СОЦЦИ

Новая девушка форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы, которая стала причиной расставания футболиста с его бывшей подругой Антонелой Кавальери.

Больше фото Жиневры Соцци ищите здесь.

БАРБАРА ПАЛВИН

Венгерская модель, с которой развлекался вингер французского ПСЖ Неймар после своего конфликта с партнером по линии атаки в клубе Эдинсоном Кавани.

Другие фото Барбары Палвин найдете по ссылке.

МАРИЯ СОЛЬ ПЕРЕС

Аргентинская телеведущая, которая болеет за "Бока Хуниорс" и утверждает, что программы с ее участием смотрит даже действующий обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду.

Еще фото Марии Соль Перес смотрите тут.

АИДА ЙЕСПИКА

Венесуэльская актриса, которая, по версии СМИ, стала причиной спада в карьере полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила.

Другие фото Аиды Йеспики представлены здесь.

САНДРА КУБИКА

Модель, которая является, пожалуй, самой жаркой болельщицей национальной сборной Польши.

Больше фото Сандры Кубика ищите тут. | soccernews.ru

Выбираем самую горячую девушку сентября
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Итоги 7 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 7 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

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Команда М О
1 Манчестер Сити 7 19
2 Манчестер Юнайтед 7 19
3 Тоттенхэм 7 14
4 Челси 7 13
5 Арсенал Лондон 7 13
6 Бернли 7 12
7 Уотфорд 7 12
8 Ливерпуль 6 11
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Вест Бромвич Альбион 7 9
11 Хаддерсфилд Таун 7 9
12 Саутгемптон 7 8
13 Сток Сити 7 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 7 7
15 Вест Хэм Юнайтед 7 7
16 Эвертон 7 7
17 Лестер Сити 7 5
18 Суонси Сити 7 5
19 Борнмут 7 4
20 Кристал Пэлас 7 0
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