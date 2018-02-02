Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку января
ВИКТОРИЯ БОНЯ
Российская модель и новая подруга полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллаини.
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ИРИС МИТТЕНАР
Мисс Вселенная 2016-го года и новая девушка полузащитника французского ПСЖ Хатема Бен Арфа.
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ЭББИ ЭЛИНСКИ
Игрок женской команды из США "Хьюстон Дэш", которая назвала защитника мадридского "Реала" Серхио Рамоса идеальным.
Другие фото Эбби Элински представлены здесь.
ДЖЕЙД ЛЕБЕФ
Актриса и дочь чемпиона мира 1998-го года и Европы 2000-го года в составе сборной Франции Франка Лебефа.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Ливерпуль
|25
|50
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|25
|42
|7
|Бернли
|25
|35
|8
|Лестер Сити
|25
|34
|9
|Эвертон
|25
|31
|10
|Борнмут
|25
|28
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|27
|12
|Уотфорд
|24
|26
|13
|Кристал Пэлас
|25
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|24
|16
|Хаддерсфилд Таун
|25
|24
|17
|Саутгемптон
|25
|23
|18
|Суонси Сити
|25
|23
|19
|Сток Сити
|24
|23
|20
|Вест Бромвич Альбион
|24
|20