Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку января

ВИКТОРИЯ БОНЯ

Российская модель и новая подруга полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллаини.

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ИРИС МИТТЕНАР

Мисс Вселенная 2016-го года и новая девушка полузащитника французского ПСЖ Хатема Бен Арфа.

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ЭББИ ЭЛИНСКИ

Игрок женской команды из США "Хьюстон Дэш", которая назвала защитника мадридского "Реала" Серхио Рамоса идеальным.

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ДЖЕЙД ЛЕБЕФ

Актриса и дочь чемпиона мира 1998-го года и Европы 2000-го года в составе сборной Франции Франка Лебефа.

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