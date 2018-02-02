Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку января

Теги девушки футболистов

Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку январяВИКТОРИЯ БОНЯ

Российская модель и новая подруга полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллаини.

Больше фото Виктории Бони ищите здесь.

ИРИС МИТТЕНАР

Мисс Вселенная 2016-го года и новая девушка полузащитника французского ПСЖ Хатема Бен Арфа.

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ЭББИ ЭЛИНСКИ

Игрок женской команды из США "Хьюстон Дэш", которая назвала защитника мадридского "РеалаСерхио Рамоса идеальным.

Другие фото Эбби Элински представлены здесь.

ДЖЕЙД ЛЕБЕФ

Актриса и дочь чемпиона мира 1998-го года и Европы 2000-го года в составе сборной Франции Франка Лебефа.

Больше фото Джейд Лебеф ищите тут. | soccernews.ru

Выбираем самую горячую девушку января
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"Реал" отправляется в Валенсию на игру с "Леванте"

"Реал" отправляется в Валенсию на игру с "Леванте"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Ливерпуль 25 50
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 25 42
7 Бернли 25 35
8 Лестер Сити 25 34
9 Эвертон 25 31
10 Борнмут 25 28
11 Вест Хэм Юнайтед 25 27
12 Уотфорд 24 26
13 Кристал Пэлас 25 26
14 Ньюкасл Юнайтед 25 24
15 Брайтон & Хоув Альбион 25 24
16 Хаддерсфилд Таун 25 24
17 Саутгемптон 25 23
18 Суонси Сити 25 23
19 Сток Сити 24 23
20 Вест Бромвич Альбион 24 20
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