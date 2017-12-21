Внимание, тест! Готов ли ты к Эль Класико?

В субботу на стадионе "Сантьяго Бернабеу" состоится первое в новом сезоне Примеры Эль Класико: мадридский "Реал" попробует вернуться в чемпионскую гонку, а "Барселона" постарается отомстить "сливочным" за обидные поражения в недавних матчах за Суперкубок Испании. В преддверии встречи двух сильнейших команд мира, SoccerNews предлагает пройти тест, касающийся истории противостояния команд, результатов и тенденций последних лет.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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