Внимание, тест! Готов ли ты к Эль Класико?

Теги реал мадридбарселона

Внимание, тест! Готов ли ты к Эль Класико?

В субботу на стадионе "Сантьяго Бернабеу" состоится первое в новом сезоне Примеры Эль Класико: мадридский "Реал" попробует вернуться в чемпионскую гонку, а "Барселона" постарается отомстить "сливочным" за обидные поражения в недавних матчах за Суперкубок Испании. В преддверии встречи двух сильнейших команд мира, SoccerNews предлагает пройти тест, касающийся истории противостояния команд, результатов и тенденций последних лет.

 

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
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