Внимание тест! Готов ли ты к новому сезону Ла Лиги?

Новый футбольный сезон в Испании обещает быть очень интересным. Уже в это воскресенье состоится первое официальное Эль Класико нового сезона: "Барселона" и "Реал", не так давно игравшие с друг другом на турне в США, встретятся на "Камп Ноу" в первом матче за Суперкубок. А уже в следующие выходные стартует и Ла Лига.

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Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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