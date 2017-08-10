Внимание тест! Готов ли ты к новому сезону Ла Лиги?

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Внимание тест! Готов ли ты к новому сезону Ла Лиги?

Новый футбольный сезон в Испании обещает быть очень интересным. Уже в это воскресенье состоится первое официальное Эль Класико нового сезона: "Барселона" и "Реал", не так давно игравшие с друг другом на турне в США, встретятся на "Камп Ноу" в первом матче за Суперкубок. А уже в следующие выходные стартует и Ла Лига.

Предлагаем проверить, насколько хорошо Вы готовы к новому сезону: трансферная стоимость команд и игроков, статистика новичков и многое другое.

 

 

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
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