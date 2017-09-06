Внимание, тест! Готов ли ты к старту Лиги Чемпионов 2017-2018?

Новый сезон Лиги Чемпионов стартует уже очень скоро. Помимо привычных фаворитов, в главный турнир возвращаются обновленные английские команды, которые намерены доказать свою состоятельность всей Европе. Также есть несколько команд, которые впервые будут выступать на групповом этапе главного турнира Старого света.

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Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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