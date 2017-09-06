Внимание, тест! Готов ли ты к старту Лиги Чемпионов 2017-2018?
Новый сезон Лиги Чемпионов стартует уже очень скоро. Помимо привычных фаворитов, в главный турнир возвращаются обновленные английские команды, которые намерены доказать свою состоятельность всей Европе. Также есть несколько команд, которые впервые будут выступать на групповом этапе главного турнира Старого света.
Предлагаем проверить, насколько хорошо вы готовы к Лиге Чемпионов 2017/2018: самые дорогие игроки и команды, а также успешные тренеры, лучшие бомбардиры и многое другое:
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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