Внимание, тест! Как хорошо ты подготовился к новому сезону АПЛ?

Старт нового сезона чемпионата Англии уже не за горами и мы решили проверить, насколько хорошо Вы готовы к новому марафону в АПЛ.

Придется напрячь память и вспомнить не только прошлый сезон, но и многочисленные трансферы этого лета.

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