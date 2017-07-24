Внимание, тест! Как хорошо ты подготовился к новому сезону АПЛ?

Теги аплтест

Внимание, тест! Как хорошо ты подготовился к новому сезону АПЛ?

Старт нового сезона чемпионата Англии уже не за горами и мы решили проверить, насколько хорошо Вы готовы к новому марафону в АПЛ.

Придется напрячь память и вспомнить не только прошлый сезон, но и многочисленные трансферы этого лета. 

 

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Al ~ Djaamal

4 ответа дал правильных; мля

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РеалЕкатеринбург

Классная рубрика, хотелось бы, чтобы не последний выпуск!

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3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
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