Внимание тест! Как хорошо ты подготовился к новому сезону Серии А?

Новый сезон Серии А обещает стать одним из самых интересных за последние годы. Помимо привычных конкурентов "Ювентуса" в борьбе за Скудетто в лице "Ромы" и "Наполи", болельщики ожидают возвращения в чемпионскую гонку "Милана" и "Интера".

Предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните самые дорогие покупки и продажи Серии А в это межсезонье, статистику новичков и трансферную стоимость команд.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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