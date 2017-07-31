Внимание тест! Как хорошо ты подготовился к новому сезону Серии А?

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Внимание тест! Как хорошо ты подготовился к новому сезону Серии А?

Новый сезон Серии А обещает стать одним из самых интересных за последние годы. Помимо привычных конкурентов "Ювентуса" в борьбе за Скудетто в лице "Ромы" и "Наполи", болельщики ожидают возвращения в чемпионскую гонку "Милана" и "Интера".

Предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните самые дорогие покупки и продажи Серии А в это межсезонье, статистику новичков и трансферную стоимость команд.

 

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
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