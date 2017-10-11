Внимание тест! Как внимательно ты следил за европейским отбором к ЧМ-2018?

Европейский отборочный турнир практически завершен, лишь нескольким командам осталось побороться за право участвовать на ЧМ-2018 через стыковые матчи. Данный тест отражает статистику лучших игроков и команд группового раунда квалификации. Проверьте, насколько внимательно Вы следили за матчами сборных, и по силам ли Вам угадать лучших по статистическим показателям.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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