Внимание, тест! Как внимательно ты следил за трансферами?

Это лето получается очень богатым на переходы игроков. Топ-клубы сорят деньгами, стараются не отставать и те, кто только метит в настоящие гранды.

Все любители футбола активно обсуждают сделки и космические суммы, поэтому мы предлагаем Вам проверить - как внимательно вы следили за трансферами и насколько хорошо помните цифры, фигурировавшие в сделках.

Ваша задача - ответить за какую сумму какой игрок был куплен и допустить при этом минимум ошибок.

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