Внимание, тест! Лучшие команды и игроки группового этапа Лиги Чемпионов

Завершился групповой этап Лиги Чемпионов, по итогам которого 16 команд получили заветные путевки в плей-офф турнира. Предлагаем подвести итоги в виде теста, в котором Вам необходимо угадать лучших игроков и команды главного европейского клубного турнира.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Не пропустите: Лига Чемпионов: итоги и символическая сборная заключительного тура