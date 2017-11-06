Внимание, тест! Угадай лучших игроков и команды старта сезона

Казалось бы, новый сезон стартовал недавно, однако некоторые команды уже успели откровенно разочаровать своих болельщиков, а другие, напротив, преподнесли немало сюрпризов. Кто-то из футболистов заметно прибавил, а кто-то никак не может набрать оптимальную форму.

Предлагаем вашему вниманию тест, в котором необходимо назвать лучших на старте текущего сезона.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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