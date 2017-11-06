Внимание, тест! Угадай лучших игроков и команды старта сезона

Теги лионель мессикриштиану роналдупсжбарселона

Внимание, тест! Угадай лучших игроков и команды старта сезона

Казалось бы,  новый сезон стартовал недавно, однако некоторые команды уже успели откровенно разочаровать своих болельщиков, а другие, напротив, преподнесли немало сюрпризов. Кто-то из футболистов заметно прибавил, а кто-то никак не может набрать оптимальную форму.

Предлагаем вашему вниманию тест, в котором необходимо назвать лучших на старте текущего сезона. 

 

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Не пропустите: Итоги и символическая сборная 11-го тура АПЛ

комментарии
даня

11

Ответить
ххх

Идите уроки учите рас.издяи!

Ответить
Strateg

10 из 11!

Ответить
Петька

12

Ответить
11

11

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот в чем будут играть на Чемпионате Мира ведущие сборные планеты

Вот в чем будут играть на Чемпионате Мира ведущие сборные планеты

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов