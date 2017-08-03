Внимание тест! Угадай лучших в стартовых турах чемпионата России

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Внимание тест! Угадай лучших в стартовых турах чемпионата России

Чемпионат России по футболу сезона 2017-2018 стартовал не так давно, но уже успел подарить зрителям множество ярких и интересных матчей. Кто-то подтвердил свой статус одного из фаворитов сезона, кто-то пока разочаровывает. Некоторые новички РФПЛ пока только осваиваются в новом чемпионате, а кое-кто уже успел стать одним из лидеров команды.

Мы уже рассказали о 10 главных итогах стартовых туров РФПЛ

Теперь же подведем промежуточные итоги в необычном формате: проверьте себя, как внимательно Вы следили за матчами РФПЛ и по силам ли Вам ответить на вопросы о статистических показателях лучших команд и игроков?

 

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 3 9
2 Зенит Санкт-Петербург 3 9
3 Ахмат 3 9
4 ЦСКА Москва 3 6
5 Краснодар 3 6
6 Уфа 3 5
7 Спартак Москва 3 5
8 Урал 3 5
9 Ростов 3 4
10 Рубин 3 3
11 Арсенал Тула 3 3
12 Анжи 3 3
13 Динамо Москва 3 1
14 Амкар 3 0
15 Тосно 3 0
16 СКА Хабаровск 3 0
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