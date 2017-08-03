Внимание тест! Угадай лучших в стартовых турах чемпионата России

Чемпионат России по футболу сезона 2017-2018 стартовал не так давно, но уже успел подарить зрителям множество ярких и интересных матчей. Кто-то подтвердил свой статус одного из фаворитов сезона, кто-то пока разочаровывает. Некоторые новички РФПЛ пока только осваиваются в новом чемпионате, а кое-кто уже успел стать одним из лидеров команды.

Мы уже рассказали о 10 главных итогах стартовых туров РФПЛ

Теперь же подведем промежуточные итоги в необычном формате: проверьте себя, как внимательно Вы следили за матчами РФПЛ и по силам ли Вам ответить на вопросы о статистических показателях лучших команд и игроков?

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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