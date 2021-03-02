Внучка Романцева подробно рассказала о состоянии деда

Спортивная журналистка Алина Романцева, внучка бывшего наставника "Спартака" и сборной России, Олега Романцева, дала комментарий о госпитализации своего деда.

67-летний специалист перенёс инфаркт, в связи с чем был прооперирован в одной из больниц Москвы.

"Всё началось вчера в 6-7 утра. У деда появились резкие боли в районе грудной клетки. Он обычно рано встаёт. В этот раз он приготовил себе завтрак, но поесть не смог. Прилёг. Потом сказал, что вроде всё хорошо, боли отпустили. Я ему сказала, что это как минимум ненормально. Позвонили Василькову (многолетний врач "Спартака"). Он сказал: "С такими вещами не шутят". Потом появились такие симптомы, как холодный пот, небольшая одышка. Тут уже было без вариантов. Понятно, что нужна скорая.

Я вызвала, ребята довольно быстро приехали, минут через 10-15. Померили давление. С ним всё было в норме. Потом сделали кардиограмму. Только раскрылся первый лист, как фельдшер сразу говорит: "У вас инфаркт". До этого всё было в порядке. Всё случилось довольно-таки резко. Очень неожиданно. Понятно, что в силу возраста какие-то вещи могли быть, но диагноз "инфаркт" стал неожиданностью для всех. Каким он был в последнее время? Я не замечала проблем. Он был обычным, достаточно бодреньким.

Первое, что ощутила - шок и непонимание. Вторая мысль - этого не может быть. Я смотрю на него и говорю, что этого не может быть. Врачи сразу дали ему аспирин, чтобы разжижалась кровь и не было тромбов, и вкололи морфин, чтобы снять боли. Он храбрился, говорил: "У меня нет таких уж сильных болей, всё нормально. Сейчас сам оденусь и пойду, у меня всё в порядке". Мне потом ещё вечером влетело за то, что я всё рассказала Наташе (супруга Романцева). Она сейчас в другом городе. Но она бы всё равно узнала. Как не сказать, мы каждый вечер созваниваемся.

Не то чтобы он боялся напрячь людей. Хотя, может быть, и это тоже. Но главное, он храбрился, мол, всё в порядке. У него в принципе всегда такое было. Но сейчас он, наверное, сам понимал, что это что-то серьёзное: боль в груди, одышка. Вещи, с которыми не шутят. Хорошо, что в итоге вызвали скорую. Здесь огромное спасибо Василькову: мы описали ему общие симптомы, и он сказал, что лучше перестраховаться и вызвать", - рассказала девушка.

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