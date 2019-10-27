Внучка соратника Гитлера раскритиковала футбольных фанатов
Алессандра Муссолини, внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини, подвергла критике болельщиков шотландского "Селтика", которые во время матча группового этапа Лиги Европы с "Лацио" (2:1) вывесили баннер, на котором изобразили ее деда повешенным.
"Это был акт насилия со стороны фанатов. Это преступление, которое нельзя оставить без наказания", - приводит слова Муссолини The Scotsman.
Муссолини был одним из основателей итальянского фашизма и являлся одним из ближайших соратников лидера третьего рейха Адольфа Гитлера.
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