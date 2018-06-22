Внук Беккенбауэра стал игроком "Ганновера"

"Ганновер" в своём официальном твиттере объявил о переходе защитника "Шальке" Луки Беккенбауэра.

17-летний футболист, который является внуком легендарного Франца Беккенбауэра, будет выступать в молодёжной команде "Ди Ротен".

Сумма трансфера и условия контракта пока не разглашаются.

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