Внук Льва Яшина войдет в тренерский штаб омского "Иртыша"

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Внук Льва Яшина войдет в тренерский штаб омского "Иртыша"

Внук Льва Яшина Василий Фролов войдет в тренерский штаб клуба "Иртыш", который в сезоне-2020/21 будет играть в ФНЛ.

В команде Фролов будет работать с голкиперами.

"У нас возникла проблема с тем, что наш нынешний тренер вратарей - это молодой парень, который буквально еще в прошлом году проводил матчи в воротах. А один из критериев участия в ФНЛ - тренер с определенной лицензией. Поэтому мы договорились с ним, что будем подыскивать тренера с лицензией, а он будет учиться у этого специалиста.

Начали мониторить, нам подсказали ряд фамилий. Мы выбрали Василия Фролова, потому что посмотрели, как он работает, в том числе видеоуроки из его частной школы. Поспрашивали про него, все сошлось на том, что нам нужен именно он.

Когда встретились и переговорили, то еще раз убедились, что сделали правильный вывод. С 1 июля он начнет работать. Тот факт, что Василий - внук Льва Яшина, сыграл свою роль в этом подписании", - сказал президент клуба Сергей Новиков.

Фролов выступал за питерское и московское "Динамо" и клуб "Зеленоград". 

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