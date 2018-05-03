Внутри тренерского штаба "Спартака" произошел конфликт

Теги спартак москва

Внутри тренерского штаба "Спартака" произошел конфликт

Стала известна причина ухода из "Спартака" тренера Роман Пилипчука, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, специалист решил покинуть клуб после разговора с главным тренером Массимо Каррерой. Кроме того, есть информация о том, что полномочия Пилипчука уменьшились, так как Каррера стал больше доверять своим итальянским помощникам.

Таким образом Пилипчик покинет "Спартак" по окончании нынешнего сезона.

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