Внутри тренерского штаба "Спартака" произошел конфликт

Стала известна причина ухода из "Спартака" тренера Роман Пилипчука, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, специалист решил покинуть клуб после разговора с главным тренером Массимо Каррерой. Кроме того, есть информация о том, что полномочия Пилипчука уменьшились, так как Каррера стал больше доверять своим итальянским помощникам.

Таким образом Пилипчик покинет "Спартак" по окончании нынешнего сезона.

Не пропустите: "Спартак" не будет выкупать контракты Пашалича и Максимовича. | http://soccernews.ru