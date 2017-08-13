После ухода Сэра Алекса Фергюсона "Манчестер Юнайтед" всё больше напоминает "денежный мешок". Высока вероятность, что в матче против "Вест Хэма" в составе "красных дьяволов" не будет ни одного британца.

Тем не менее, у фанатов клуба есть большие надежды на воспитанников "МЮ" Маркуса Рэшфорда и Джесси Лингарда.

Во что превратился "Манчестер Юнайтед" после ухода Сэра Алекса в одной картинке:

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