Во Франции 84% опрошенных думают, что Неймар своей игрой провоцирует соперников

1 Теги псжнеймар

Во Франции 84% опрошенных думают, что Неймар своей игрой провоцирует соперников

Французская RTL провела опрос касательно игрока ПСЖ Неймара. Бразилец был травмирован в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура" (2:0).

46% опрошенных назвали информацию о травме форварда значимой. 84% французских граждан заявило, что бразилец своей манерой игры провоцирует соперников. В опросе участвовало более 1000 человек.

В нынешнем сезоне Неймар в 23 матчах забил 20 голов и отметился 10 голевыми передачами. 

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Да и так всем это ясно. Неймар очень талантливый, но симулянт и провокатор. Идеально подходит под идеологию Барселоны. Зря уходил.

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