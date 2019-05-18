Во Франции арбитр необычным образом завершил карьеру
Французский судья Йоане Рунсаре интересным образом завершил карьеру.
Арбитр проработал на более 600 матчах.
На матче второго дивизиона чемпионата Франции "Метц" - "Брест" 45-летний арбитр к основному времени добавил пять минут, но завершил игру раньше положенного.
⚽️ #MultiLigue2— beIN SPORTS (@beinsports_FR) 17 мая 2019 г.
Fin de saison, l'arbitre distribue ses cartons et laisse un message au public avec son spray ! pic.twitter.com/zUbv52mxip
Рунсар подозвал к себе футболистов и отдал капитанам свои карточки. После этого он дал финальный свисток. И написал на газоне "Спасибо".
Тот матч закончился со счетом 1:0. Обе команды вышли в Лигу 1.
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