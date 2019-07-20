Во Франции фанаты бурно отпраздновали победу Алжира в Кубке Африки
Беспорядками во Франции завершился финал Кубка Африки, проходящий в Египте.
Сообщается, что фанаты бурно отпраздновали победу сборной Алжира над Сенегалом (1:0). Также имели место быть столкновения болельщиков с полицией.
Отмечается, что фанаты пользовались фейерверками, петардами, а также забрасывали полицию бутылками и камнями. Известно, что было задержано около 200 человек.
Читайте также: Сенегал несправедливо проиграл Алжиру, но Алжир справедливо выиграл КАН 2019! Обсуждаем парадоксальный финал главного турнира Африки. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
ЦСКА одержал победу над "Оренбургом"
-
"Монако" с Головиным переиграл "Валенсию" в товарищеском матче
-
"Ювентус" имеет пять предложений по Матюиди
-
1
Икарди отклонил предложение из АПЛ
-
Стало известно, на скольких матчах РПЛ будет использоваться система VAR
-
Ковач прокомментировал слухи об интересе "Баварии" к Бэйлу
-
"Барселона" готова побороться за форварда "Ювентуса"
-
1
"Сампдория" назвала стоимость Прата
-
Во Франции фанаты бурно отпраздновали победу Алжира в Кубке Африки
-
1
Ловчев оценил шансы "Спартака" в борьбе за чемпионство
-
"Арсенал" удержал победу над "Крыльями Советов"
-
2
Аршавин назвал российских футболистов, которые могут заиграть в Европе
-
6
Зидан: "У "Реала" есть план по трансферу Погба"
-
2
Азар: "Если мне не предоставлять свободу на поле, то я могу сесть на скамейку запасных"
-
"Бенфика" подписала хавбека "Наполи"
-
"Спартак" близок к покупке форварда "Марселя"
-
Официально: Верету перешёл в "Рому"
-
Агент Неймара контактировал с пятью европейскими топ-клубами
-
"Вулверхэмптон" - обладатель АПЛ Азия Трофи
-
17-летний хавбек принёс "Манчестер Юнайтед" победу над "Интером" в Международном Кубке Чемпионов
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1