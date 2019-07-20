Во Франции фанаты бурно отпраздновали победу Алжира в Кубке Африки

Беспорядками во Франции завершился финал Кубка Африки, проходящий в Египте.

Сообщается, что фанаты бурно отпраздновали победу сборной Алжира над Сенегалом (1:0). Также имели место быть столкновения болельщиков с полицией.

Отмечается, что фанаты пользовались фейерверками, петардами, а также забрасывали полицию бутылками и камнями. Известно, что было задержано около 200 человек.

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