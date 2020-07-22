Во Франции избили темнокожего футболиста и сожгли его автомобиль

Теги брестронаэль пьер-габриэль

Во Франции избили темнокожего футболиста и сожгли его автомобиль

Защитник "Бреста" Ронаэль Пьер-Габриэль подвергся нападению, сообщает пресс-служба клуба. Неизвестные избили футболиста и сожгли его автомобиль.

"Клуб осуждает произошедшее и выражает поддержку Ронаэлю. Это случилось в городе, где он живет всего две недели. В нашем городе подобное не должно происходить", - говорится в сообщении клуба, опубликованном на официальной странице в Facebook.

22-летний Пьер-Габриэль перешел в "Брест" 15 июля из "Майнца" на правах аренды. Ранее он играл за "Сент-Этьен" и "Монако".

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