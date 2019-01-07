Во Франции назвали имя лучшего тренера года

Лучшим тренером Франции по итогам 2018 года стал наставник сборной Франции Дидье Дешам.

Дешам получил награду издания France Football.

В 2018-м году сборная Франции стала чемпионом мира под руководством Дешама.

Ранее он уже получал эту награду, когда возглавлял "Монако" и "Марсель" в 2003 и 2010 годах.

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