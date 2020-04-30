Во Франции назвали ориентировочную дату начала нового сезона

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Во Франции назвали ориентировочную дату начала нового сезона

Генеральный директор Профессиональной футбольной лиги Франции Дидье Килло сообщил, что новый сезон в Лиге 1 может начаться 22-23 августа.

"Нашей целью является начало сезона-2020/21 не позднее 22-23 августа. Точную дату мы сможем объявить после консультаций с телеканалами, которые будут транслировать матчи. Мы не начнем чемпионат в эти даты только в случае запрета со стороны правительства или форс-мажорной ситуации", - сказал Килло.

Напомним, что нынешний сезон в чемпионате Франции завершен досрочно из-за угрозы распространения китайского коронавируса. Чемпионом страны признан ПСЖ. Второе место и прямую путевку в Лигу Чемпионов получил "Марсель". В квалификации Лиги Чемпионов сыграет "Ренн". Путевки в Лигу Европы получили "Лилль", "Реймс" и "Ницца". Вылетели из Лиги 1 "Амьен" и "Тулуза". Их заменят лидеры Лиги 2 "Лорьян" и "Ланс".

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