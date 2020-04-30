Во Франции назвали ориентировочную дату начала нового сезона
Генеральный директор Профессиональной футбольной лиги Франции Дидье Килло сообщил, что новый сезон в Лиге 1 может начаться 22-23 августа.
"Нашей целью является начало сезона-2020/21 не позднее 22-23 августа. Точную дату мы сможем объявить после консультаций с телеканалами, которые будут транслировать матчи. Мы не начнем чемпионат в эти даты только в случае запрета со стороны правительства или форс-мажорной ситуации", - сказал Килло.
Напомним, что нынешний сезон в чемпионате Франции завершен досрочно из-за угрозы распространения китайского коронавируса. Чемпионом страны признан ПСЖ. Второе место и прямую путевку в Лигу Чемпионов получил "Марсель". В квалификации Лиги Чемпионов сыграет "Ренн". Путевки в Лигу Европы получили "Лилль", "Реймс" и "Ницца". Вылетели из Лиги 1 "Амьен" и "Тулуза". Их заменят лидеры Лиги 2 "Лорьян" и "Ланс".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13