Во Франции назвали сроки восстановления Неймара

Теги неймарпсжтравмы

Во Франции назвали сроки восстановления Неймара

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар избежал серьезной травмы, сообщает журналист RMC Sport Мохамед Бухафси в своем Twitter.

По данным источника, сроки восстановления игрока составят 10-15 дней. Таким образом, он пропустит матчи чемпионата Франции с "Лорьяном" (16 декабря), "Лиллем" (20 декабря) и "Страсбургом" (23 декабря).

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 12 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "ПСЖ" не отдаст Неймара меньше чем за €100 млн. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

France Football назвал лучших полузащитников в истории футбола

France Football назвал лучших полузащитников в истории футбола

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов