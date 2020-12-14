Во Франции назвали сроки восстановления Неймара

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар избежал серьезной травмы, сообщает журналист RMC Sport Мохамед Бухафси в своем Twitter.

По данным источника, сроки восстановления игрока составят 10-15 дней. Таким образом, он пропустит матчи чемпионата Франции с "Лорьяном" (16 декабря), "Лиллем" (20 декабря) и "Страсбургом" (23 декабря).

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 12 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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