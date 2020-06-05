Во Франции огласили дату открытия внутреннего трансферного окна
Стало известно, когда для французских клубов откроется внутреннее трансферное окно.
Сообщается, что совершать сделки внутри Франции можно будет начиная с понедельника, 8 июня.
Что касается международного ТО, ранее называлась дата - 1 сентября.
Напомним, что французский футбольный сезон был завершен досрочно еще в апреле. Новая кампания, вероятно, стартует 23 августа.
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