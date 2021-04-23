Во Франции определились с наказанием для футболистов, причастных к видео с мастурбацией
Федерация футбола Франции условно дисквалифицировала защитника "Ниццы" Вильяма Салиба, сообщает GFFN.
Центрбек, права на которого принадлежат лондонскому "Арсеналу", наказан за то, что несколько лет назад снимал на телефон мастурбирующего партнёра по юношеской сборной Франции. При этом санкции являются условными, их срок - один месяц.
Что касается героя интимного видео Ульрика Энеме, то он получил трёхмесячную дисквалификацию: два месяца реального наказания и один - условно.
Стоит отметить, что меры распространяются только на матчи сборной и никак не влияют на выступления футболистов за клубы.
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