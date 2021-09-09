Во Франции определились с судьбой скандального матча "Ницца" - "Марсель"
Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) объявила своё решение по матчу 3-го тура Лиги 1 между "Ниццей" и "Марселем".
Напомним, что игра была прервана из-за драки, которая вспыхнула прямо на поле.
В итоге встреча будет переиграна на нейтральном поле при пустых трибунах.
Кроме того, с "Ниццы" снимут два очка, одно из них - условно. Также команда проведёт три матча без зрителей.
Дисквалификацию по итогам разбирательства получили три представителя "Марселя": физиотерапевт Пабло Фернандес (до 30 июня 2022 года), защитник Альваро Гонсалес (на 2 матча) и хавбек Димитри Пайе (на 1 матч).
Не пропустите: Месси и Неймар не помогут ПСЖ в ближайшем матче Лиги 1. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Главные новости дня: 8 сентября
-
Осечка Англии, крупные победы Германии и Италии: все результаты матчей отбора ЧМ-2022 8 сентября
-
Польша вырвала ничью с Англией, Бельгия одолела Беларусь, Германия разгромила Исландию
-
Италия разгромила Литву, Испания победила Косово
-
Месси, Неймар и президент Франции попытаются убедить Мбаппе остаться в ПСЖ
Лента новостей
-
Сборная Италии установила личный рекорд
-
Агент Сутормина отреагировал на трансферные слухи об игроке
-
Официально: Кейруш возглавил сборную Египта
-
Карпин оценил игру Захаряна в дебютных матчах за сборную России
-
Сборная Англии впервые с 1996 года не сделала ни одной замены за матч
-
Агент Шапи прогнозирует вызов игрока в сборную России до конца сезона
-
Гендиректор "Рубина" объяснил, почему Хвича остался в команде
-
1
Гризманн ярко высказался о возвращении в "Атлетико"
-
Кейн вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории сборной Англии
-
Во Франции определились с судьбой скандального матча "Ницца" - "Марсель"
-
Главные новости дня: 8 сентября
-
Флик повторил достижение Лёва в сборной Германии
-
Сборная Италии обновила мировой рекорд
-
Футболист Казахстана, забивший два гола Украине, провалил допинг-тест
-
"Краснодар" объявил об открытии очередного филиала своей академии
-
Агент Азмуна предложил "Милану" бесплатно подписать игрока следующим летом
-
Осечка Англии, крупные победы Германии и Италии: все результаты матчей отбора ЧМ-2022 8 сентября
-
"Реал" определился с альтернативой Холанду
-
Сборная Украины сыграла вничью с Чехией в товарищеском матче
-
Польша вырвала ничью с Англией, Бельгия одолела Беларусь, Германия разгромила Исландию
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13