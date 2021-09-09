Во Франции определились с судьбой скандального матча "Ницца" - "Марсель"

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) объявила своё решение по матчу 3-го тура Лиги 1 между "Ниццей" и "Марселем".

Напомним, что игра была прервана из-за драки, которая вспыхнула прямо на поле.

В итоге встреча будет переиграна на нейтральном поле при пустых трибунах.

Кроме того, с "Ниццы" снимут два очка, одно из них - условно. Также команда проведёт три матча без зрителей.

Дисквалификацию по итогам разбирательства получили три представителя "Марселя": физиотерапевт Пабло Фернандес (до 30 июня 2022 года), защитник Альваро Гонсалес (на 2 матча) и хавбек Димитри Пайе (на 1 матч).

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