Во Франции опровергли интерес "Спартака" к полузащитнику "Нанта" Туре

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Во Франции опровергли интерес "Спартака" к полузащитнику "Нанта" Туре

Французский журналист Дэвид Филиппо отрицает наличие переговоров между "Спартаком" и "Нантом" о трансфере хавбека Абдулайе Туре.

"Я не слышал о предложении, ничего не было", - сказал представитель СМИ.

Ранее сообщалось, что 26-летний француз уже дал согласие присоединиться к "красно-белым". Также на него претендуют "Ньюкасл и "Астон Вилла".

Туре - воспитанник "Нанта", за основную команду дебютировал в апреле 2013 года, с тех пор сыграл 134 матча, забил 7 голов и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.

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