Во Франции планируют ввести ограничения на трансферы зимой
Профессиональная футбольная лига Франции планирует уменьшить количество игроков, которых можно покупать.
Такое решение может быть принято из-за того, что некоторые клубы с хорошими финансовыми возможностями искажают "справедливость спорта" в течение сезона.
Ранее Профсоюз футболистов Франции (UNFP) заявил, что следует ввести ограничения, чтобы каждый клуб смог купить или арендовать игрока.
Не пропустите: Девушка Роналду мило поздравила футболиста в соцсети | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Вердер" по пенальти обыграл дортмундскую "Боруссию" в Кубке Германии
-
"Барселона" огласила состав игроков, вызванных на матч с "Реалом"
-
Стало известно, сколько "Арсенал" выделит на летние трансферы
-
Две российские команды попали в топ-100 самых богатых клубов мира по версии Soccerex
-
Кононов рассказал о будущей трансферной компании "Спартака"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 5 февраля
-
"Вердер" по пенальти обыграл дортмундскую "Боруссию" в Кубке Германии
-
Во Франции планируют ввести ограничения на трансферы зимой
-
"Падерборн" в гостях обыграл "Дуйсбург" и вышел в 1/8 финала Кубка Германии
-
"Брентфорд", "Ньюпорт", "Куинз Парк Рейнджерс" и "Вулверхэмптон" прошли в 1/8 финала Кубка Англии
-
Девушка Роналду мило поздравила футболиста в соцсети
-
Рамос рассказал о желании стать тренером
-
Ройс забил в 4-м матче подряд за "Боруссию"
-
Матч "Марселя" и "Бордо" проходил без болельщиков, но игру внимательно смотрел кот
-
Бейл ярко высказался об уходе Зидана из "Реала"
-
"Барселона" выйдет на матч с "Реалом" в специальной форме
-
Скоро мы станем лидерами: Гвардиола ярко высказался о чемпионской гонке
-
"Марсель" обыграл "Бордо" в матче Лиги 1
-
"Барселона" огласила состав игроков, вызванных на матч с "Реалом"
-
1
"Байер" проиграл "Хайденхайму", а "Гамбург" обыграл "Нюрнберг"
-
"Дижон", "Орлеан" и "Нант" прошли в 1/8 финала Кубка Франции
-
1
"Ювентус" согласовал с "Дженоа" переход молодого игрока
-
1
Месси сам решит будет ли участвовать в матче с "Реалом"
-
1
Месси тренировался в общей группе
-
1
Роналду поблагодарил болельщиков за поздравления с днем рождения
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|21
|56
|2
|Лилль
|23
|46
|3
|Лион
|23
|43
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Монпелье
|22
|36
|6
|Страсбур
|22
|35
|7
|Марсель
|23
|34
|8
|Реймс
|23
|34
|9
|Ницца
|23
|34
|10
|Ренн
|23
|33
|11
|Ним
|23
|30
|12
|Бордо
|22
|28
|13
|Анжер
|23
|27
|14
|Тулуза
|23
|26
|15
|Нант
|22
|24
|16
|Дижон
|22
|20
|17
|ФК Кан
|22
|18
|18
|Монако
|23
|18
|19
|Амьен
|23
|18
|20
|Генгам
|22
|14