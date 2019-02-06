Во Франции планируют ввести ограничения на трансферы зимой

Профессиональная футбольная лига Франции планирует уменьшить количество игроков, которых можно покупать.

Такое решение может быть принято из-за того, что некоторые клубы с хорошими финансовыми возможностями искажают "справедливость спорта" в течение сезона.

Ранее Профсоюз футболистов Франции (UNFP) заявил, что следует ввести ограничения, чтобы каждый клуб смог купить или арендовать игрока.

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