Во Франции поступили в продажу футболки с фамилией Головина

Теги монакоалександр головин

Во Франции поступили в продажу футболки с фамилией Головина

Во Франции стартовала продажа футболок "Монако" с фамилией Александра Головина.

Форма продается в специальных клубных магазинах, а ее стоимость составляет 100 евро.

Напомним, что "Монако" приобрел Головина у ЦСКА за 30 миллионов евро.

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