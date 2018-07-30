Во Франции поступили в продажу футболки с фамилией Головина

Во Франции стартовала продажа футболок "Монако" с фамилией Александра Головина.

Форма продается в специальных клубных магазинах, а ее стоимость составляет 100 евро.

Напомним, что "Монако" приобрел Головина у ЦСКА за 30 миллионов евро.

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