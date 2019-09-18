Во Франции принято решение об упразднении одного из национальных турниров

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Во Франции принято решение об упразднении одного из национальных турниров

Кубок французской лиги будет упразднен со следующего сезона, сообщает France Football.

По сведениям издания, решение было принято общим собранием французской федерации футбола.

При обсуждении рассматривались два варианта изменения формата турнира. В первом - в турнире могли участвовать восемь лучших команд предыдущего сезона. При этом турнир мог проводиться во время зимнего перерыва. При втором варианте для участия могли быть сформированы четыре региональные группы.

Впрочем, оба варианта были отклонены.

Чаще всех обладателем Кубка Лиги становился ПСЖ, который выигрывал турнир восемь раз. Также победителями становились "Страсбур" (4) и "Бордо" и "Марсель" (по 3).

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